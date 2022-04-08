Минобороны РФ: В Мариуполе находится много иностранных наемников

Официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в пятницу, 8 апреля, заявил, что результаты радиоперехватов в Мариуполе показывают, что в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников.

«В городе сейчас заблокированы не защитники так называемых европейских ценностей, а иностранные наемники, прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь живым щитом из мирных граждан», – заявил Игорь Конашенков.

Представитель минобороны подчеркнул: «Результаты радиоперехватов показывают, что кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках».

«Киевский националистический режим отказался вывести боевиков из Мариуполя. С учетом этого, город будет безусловно освобожден войсками Донецкой Народной Республики и подразделениями российских вооруженных сил», – заявил генерал-майор Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 126 самолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 2024 танка и других боевых бронированных машин, 225 установок реактивных систем залпового огня, 876 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1923 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Иван Бабурин

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