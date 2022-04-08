Минобороны РФ: Краматорск обстреляли ВСУ

Официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в пятницу, 8 апреля, заявил, что удар тактической ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу города Краматорска был нанесен украинскими вооруженными силами, поскольку обломки, обнаруженной в районе ж/д вокзала Краматорска ракеты «Точка-У», применяются только украинскими вооруженными силами.

Игорь Конашенков отметил, что «Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У», однозначно подтверждают, что ее запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска».

«По имеющимся данным разведки, один из дивизионов 19 ракетной бригады, вооруженный ракетными комплексами «Точка-У» в момент удара по Краматорску, находился в районе населенного пункта Доброполье Донецкой области, в 45 км юго-западнее Краматорска. Данный район пока находится под полным контролем украинской группировки войск на Донбассе», – сообщил представитель минобороны России.

Также Игорь Конашенков сказал следующее: «Хочу подчеркнуть, что украинские вооруженные силы все еще обладают значительным арсеналом ракет «Точка-У». Ее максимальная дальность полета составляет 120 км. Масса боевой части составляет 482 кг и содержит 20 осколочных боевых элементов, каждый по 7,5 килограмм, образуя около 16 тысяч осколков».

«Перед началом специальной военной операции в распоряжении киевского режима насчитывалось 20 ракетных комплексов «Точка-У», в состав которых входит по две пусковых установки. В ходе проведения специальной военной операции уничтожено 8 украинских пусковых установок «Точки-У» и около 90 процентов ракет на арсеналах.

Тем не менее, угроза продолжения киевским режимом осуществления провокаций и ракетных ударов по населенным пунктам с мирными жителями остается высокой», – заявил генерал-майор Конашенков.

Москва, Иван Бабурин

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