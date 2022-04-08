Минюст РФ закрыл Amnesty International, Human Rights Watch и еще 13 представительств иностранных НКО

Министерство юстиции России в пятницу, 8 апреля исключил 15 филиалов и представительств иностранных некоммерческих неправительственных организаций.
В сообщении министерства говорится: «В соответствии с распоряжениями Минюста России от 8 апреля 2022 г. из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций исключены следующие структурные подразделения:
Представительство Фонда Карнеги за Международный Мир (США) в Российской Федерации;
Представительство компании Amnesty International (Королевство Великобритании и Северной Ирландии) в Российской Федерации;
Представительство корпорации Human Rights Watch (США) в Российской Федерации;
Филиал «Фонда Фридриха Науманна за свободу» (Германия) в Российской Федерации;
Филиал зарегистрированного союза «Фонд имени Фридриха Эберта» (Германия) в Российской Федерации;
Представительство зарегистрированного союза «Фонд имени Фридриха Эберта» (Федеративная Республика Германия) в городе Санкт-Петербурге;
Представительство объединения «Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.» (Германия) в Российской Федерации;
Филиал объединения «Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.» (Германия) в Российской Федерации, Москва;
Филиал «Фонд Ханнса Зайделя» (Германия) в Российской Федерации;
Филиал зарегистрированного объединения «Фонд Розы Люксембург – Анализ общественного развития и гражданское просвещение» (Федеративная Республика Германия) в Российской Федерации;
Филиал Фонда имени Генриха Бёлля (Германия) в Российской Федерации;
Представительство Немецкого научно-исследовательского сообщества в Российской Федерации;
Представительство «Фонда Ага Хана» (Швейцария) в Российской Федерации;
Представительство Ассоциации «Вспульнота Польска» в Российской Федерации;
Представительство корпорации «Институт Международного образования, Инк.» (США) в Российской Федерации».
«Указанные структурные подразделения исключены в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации», – говорится в сообщения минюста России.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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