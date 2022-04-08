Минюст РФ закрыл Amnesty International, Human Rights Watch и еще 13 представительств иностранных НКО

Министерство юстиции России в пятницу, 8 апреля исключил 15 филиалов и представительств иностранных некоммерческих неправительственных организаций.

В сообщении министерства говорится: «В соответствии с распоряжениями Минюста России от 8 апреля 2022 г. из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций исключены следующие структурные подразделения:

Представительство Фонда Карнеги за Международный Мир (США) в Российской Федерации;

Представительство компании Amnesty International (Королевство Великобритании и Северной Ирландии) в Российской Федерации;

Представительство корпорации Human Rights Watch (США) в Российской Федерации;

Филиал «Фонда Фридриха Науманна за свободу» (Германия) в Российской Федерации;

Филиал зарегистрированного союза «Фонд имени Фридриха Эберта» (Германия) в Российской Федерации;

Представительство зарегистрированного союза «Фонд имени Фридриха Эберта» (Федеративная Республика Германия) в городе Санкт-Петербурге;

Представительство объединения «Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.» (Германия) в Российской Федерации;

Филиал объединения «Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.» (Германия) в Российской Федерации, Москва;

Филиал «Фонд Ханнса Зайделя» (Германия) в Российской Федерации;

Филиал зарегистрированного объединения «Фонд Розы Люксембург – Анализ общественного развития и гражданское просвещение» (Федеративная Республика Германия) в Российской Федерации;

Филиал Фонда имени Генриха Бёлля (Германия) в Российской Федерации;

Представительство Немецкого научно-исследовательского сообщества в Российской Федерации;

Представительство «Фонда Ага Хана» (Швейцария) в Российской Федерации;

Представительство Ассоциации «Вспульнота Польска» в Российской Федерации;

Представительство корпорации «Институт Международного образования, Инк.» (США) в Российской Федерации».

«Указанные структурные подразделения исключены в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации», – говорится в сообщения минюста России.

Москва, Иван Бабурин

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