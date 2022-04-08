Украинские нацисты подготовили провокацию с отравлением населения химическими веществами

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 8 апреля заявил, что украинские нацисты подготовили провокацию с массовым отравлением гражданского населения ядовитыми химикатами

Генерал-полковник Мизинцев в ходе брифинга заявил журналистам: «В Авдеевке боевиками националистических формирований полностью подготовлена бесчеловечная провокация с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами. Для этого неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований Донецкой Народной Республики».

«Такие действия Киева в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», – заявил Михаил Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»