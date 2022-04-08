В одном из регионов Германии запретили флаг СССР и георгиевскую ленту

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус подписал указ, в котором запретил на «пророссийских акциях» флаги Советского Союза и георгиевские ленты, – сообщает Deutsche Welle.

В региональном МВД столицы Нижней Саксонии – Ганновере, объяснили свое решение тем, что «эти символы следует интерпретировать как символы территориальной экспансии российского государства».

Напомним, что ранее сейм Латвии запретил праздновать День Победы и объявил 9 мая днем памяти погибших украинских военных, а Верховная Рада Украины предложила на пять лет сажать в тюрьму за использование символов российской армии – «Z», «V» и «O».

Ганновер, Иван Бабурин

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