Пентагон: США хотят увидеть поражение России

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в пятницу, 8 апреля, заявил, что США хотят увидеть, как Россия потерпит поражение в ходе своей специальной военной операции на Украине, – сообщает РИА Новости.

На брифинге Кирби заявил журналистам: «Мы хотим увидеть, как господин Владимир Путин и российская армия проиграют эту битву на территории Украины. Речь идет о территории Украины, о ее суверенитете, жизнях ее граждан, которые подвергаются уничтожению. Очевидно, что мы хотим, чтобы этому был положен конец, и чтобы Украина восстановила свою целостность».

Следует отметить, что Кирби отказался прямо ответить на уточняющий вопрос – означает ли это, что США готовы поддержать наступательные операции украинских войск в российском Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

«Я не стану вдаваться в детали будущих операций. Что я готов заявить, так это то, что мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях по защите своих граждан и суверенитета», – сказал пресс-секретарь Пентагона.

Вашингтон, Иван Бабурин

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