Байден подписал законы о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией

Президент США Джо Байден в пятницу,8 апреля, подписал законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта российских энергоносителей на фоне ситуации на Украине, – сообщает РИА Новости.

В распространенном Белым домом заявлении речь идет о «Законе о прекращении импорта российской нефти», который законодательно запрещает поставки энергоносителей из РФ, а также о «Законе о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией», нацеленном на дальнейшее ужесточение рестрикций в коммерческой сфере.

Следует напомнить, что обе палаты конгресса США в четверг, 7 апреля, проголосовали в поддержку данных инициатив. Приостановка нормальных торговых отношений позволяет администрации США устанавливать более высокие пошлины, чем для остальных стран-членов ВТО. Сообщается, что принятая мера будет действовать до начала 2024 года.

Вашингтон, Иван Бабурин

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