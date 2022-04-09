Антонов: Запад провоцирует дальнейшее кровопролитие на Украине

Посол России в США Анатолий Антонов в пятницу, 8 апреля, заявил, что Запад путем накачки Украины оружием провоцирует дальнейшее кровопролитие на Украине, – сообщает Newsweek.

В интервью американскому изданию Антонов сказал: «Западные государства напрямую вовлечены в текущие события, поскольку продолжают накачивать Украину оружием и боеприпасами, провоцируя таким образом дальнейшее кровопролитие».

Российский дипломат предупредил, что такие действия являются опасными и провокационными, поскольку они направлены против России и что они могут привести США и России на путь прямой военной конфронтации.

«Любые поставки вооружений, военной техники с Запада, осуществляемые транспортными конвоями по территории Украины, являются законной военной целью для наших вооруженных сил», – заявил посол России журналистам Newsweek.

Москва, Иван Бабурин

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