Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в субботу, 9 апреля, заявил, что в этом году городское самоуправление не будет выдавать разрешения на мероприятия, приуроченные к 9 мая, которые обычно проводятся у мемориала памяти советским солдатам на Антакальнисском кладбище, – сообщает агентство Baltic News Service

В интервью агентству Шимашюс заявил: «Никаких разрешений на это мы выдавать не будем. Мы не можем отвечать за каждого человека. Никаких разрешений выдаваться не будет. Если кто-то хочет праздновать окончание Второй мировой войны, для этого есть 8 мая».

Также мэр Вильнюса сказал, что постарается не допустить проведения «пророссийских политические манифестации в то время, когда на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России».

Мэр отметил, что и раньше организаторы празднования на Антакальнисском кладбище не всегда обращались за согласованием мероприятия, однако в этот раз городские власти намерены быть внимательнее к соблюдению законов.

В свою очередь, Департамент госбезопасности предупредил, что в случае проведения мероприятий 9 мая на воинском кладбище не исключены «провокации или насильственные инциденты».

Вильнюс, Иван Бабурин

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