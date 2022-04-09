МВД России подписало соглашение о сотрудничестве с правоохранителями ДНР и ЛНР

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в субботу, 9 апреля, сообщила, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал соглашение о сотрудничестве силовых ведомств с главами правоохранительных органов ДНР и ЛНР.

Волк, в частности, заявила, что «министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал соглашения о сотрудничестве МВД России с министерствами внутренних дел Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Документы подписаны: от МВД ДНР – министром внутренних дел генерал-полковником полиции Алексеем Диким, от МВД ЛНР – министром внутренних дел генерал-майором полиции Игорем Корнетом».

Также, по словам представителя российского МВД, стороны договорились скоординировать усилия по многим направлениям деятельности, в числе которых предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие насильственных преступлений против личности, торговля людьми, экстремистская деятельность, коррупция, противоправные деяния в сфере экономики, незаконный оборот оружия и наркотиков, IT-преступность.

«Создается база для совместной работы по материально-техническому обеспечению ведомств, развитию информационных систем, специальных технических средств, подготовке и повышению квалификации кадров», – сообщила Ирина Волк.

Москва, Иван Бабурин

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