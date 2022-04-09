У Германии заканчивается оружие для поставок Украине

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия исчерпала возможности для передачи Киеву вооружений из запасов бундесвера, но есть вариант с поставками от предприятий напрямую, – сообщает немецкое издание Augsburger Allgemeine.

В интервью газете немецкий министр обороны сказала: «Должна сказать честно, что в плане поставок из запасов бундесвера сейчас мы достигли предела. Ведь войска должны оставаться в состоянии гарантировать оборону страны и союзников. Но это не значит, что мы больше ничего не можем сделать для Украины. Поэтому мы также уточнили, что именно промышленность может поставлять напрямую».

Напомним, что посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Запад путем накачки Украины оружием провоцирует дальнейшее кровопролитие на Украине.

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»