Минобороны РФ: Киев готовит провокацию с массовыми убийствами

Официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в субботу, 9 апреля, заявил, что украинские нацисты готовят очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене.

Игорь Конашенков, в частности, сказал: «Обращаю внимание, что подразделения российских вооруженных сил покинули данный населенный пункт (Ирпень – ред.) более недели назад. Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей».

«Кроме того, в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и уничтожением» якобы российской разведывательной группы, прибывшей в Ирпень для убийства свидетелей военных преступлений России. При этом в качестве бесспорных доказательств в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих», – сообщил генерал-майор Конашенков.

Представитель минобороны отметил, что постановочная акция организована для последующего распространения видеоматериалов через западные СМИ.

Следует напомнить, что еще в марте минобороны РФ заявило о подготовке Киевом провокаций для давления на НАТО с требованием увеличения поставок оружия.

Москва, Иван Бабурин

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