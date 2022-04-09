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Суббота, 9 апреля 2022, 12:25 мск

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Япония выразила сожаление что считала батальон «Азов»* неонацистами

Фото: pixabay.com

Служба безопасности Японии (PSIA) убрала украинский националистический батальон «Азов»* из справочника по международному терроризму за 2021 год, – сообщает РИА Новости.

На сайте PSIA сообщается: «Мы сожалеем, что батальон «Азов»* был обозначен как неонацистская организация в справочнике «Международный терроризм – 2021».

«Справочник по международному терроризму представляет собой компиляцию информации из японских и зарубежных СМИ, а также отчетов исследовательских институтов, поэтому не включает независимую оценку», – заявили в японской Службе безопасности.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Токио, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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