Не все в Европе верят в непричастность Украины к трагедии в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что некоторые политики Европе просят доказать непричастность Киева к событиям в Буче, – сообщил журналсит немецкого издания Bild.

В интервью изданию Зеленский сказал, что один из европейских политиков попросил доказать, что события в Буче не были «постановкой» со стороны Киева.

Журналист немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, который и брал интервью у Зеленского, написал в своем Twitter: «Политик ЕС хотел увидеть доказательства того, что военные преступления в Буче не были инсценировкой! На мой вопрос, был ли это глава правительства, Зеленский ответил: «Да». Но не захотел назвать, кто ему сказал: «Покажите нам доказательства, что это не постановка».

Зеленский – Bild : «На вопрос о реакции европейских лидеров на события в Буче: Это было не с Шольцем. Но наипоганейшая речь одна была. Один из политиков Европейского союза сказал: «А покажите нам доказательства, что это действительно так было, что это не инсценировка. Покажите нам эти доказательства!»

-Так сказал европейский политик?!

– Я не могу сказать – кто.

-Это был глава европейского правительства?!

-Да. Но не Шольц. Но это так».

Киев, Иван Бабурин

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