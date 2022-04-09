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Суббота, 9 апреля 2022, 15:08 мск

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Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу Госдумы

Фото: pixabay.com

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей YouTube, восстановить доступ к каналу «Дума ТВ» на видеохостинге и объяснить причину блокировки.

В сообщении на Telegram-канале ведомства говорится: «Шаг, предпринятый против канала государственного органа администрацией видеохостинга, препятствует распространению и свободному доступу к информации».

Кроме того, в ведомстве заявили, что «американская ИТ-компания придерживается ярко выраженной антироссийской позиции в информационной войне, развязанной Западом против нашей страны», назвали YouTube «ключевой площадкой в распространении фейков» и обвинили в дискриминации официальных российских источников информации.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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