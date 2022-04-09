Белорусским грузовикам запретили въезд в страны Евросоюза

Евросоюз запретил ввоз и транзит новых грузов автотранспортом из Белоруссии на территорию ЕС с 9 апреля, – говорится в решении ЕС, которое опубликовано в официальном журнале.

Грузовики из Белоруссии, которые собирались въехать в ЕС, с сегодняшнего дня не смогут этого сделать. Начиная с 16 апреля, Евросоюз вводит полный запрет на пересечение этими фурами границы ЕС, – такие требования содержатся в решении Совета ЕС, опубликованного в официальном журнале Европейского союза.

Отдельно сообщается, что ограничения по транзиту российских и белорусских грузоперевозчиков не будут распространяться на Калининградскую область.

В документе ЕС говорится: «Запретить любому автотранспортному предприятию, созданному в Белоруссии, перевозить товары автомобильным транспортом по территории Союза, в том числе транзитом».

При этом сообщается, что запрет не распространяется на предприятия, перевозящие почту, а также на поставки в ЕС природного газа и нефти, в том числе продуктов нефтепереработки, а также титановой, алюминиевой, медной, никелевой, палладиевой и железной руды; фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрения; грузов для гуманитарных целей, а также транспорта дипломатических и консульских представительств ЕС и государств-членов в Белоруссии, в том числе делегаций, посольств и миссий, или международных организаций в Белоруссии, пользующихся иммунитетами в соответствии с международным правом.

Брюссель, Иван Бабурин

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