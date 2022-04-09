Польша решила заморозить отношения с Венгрией

Вице-премьер Польши Ярослав Качинбский в субботу, 9апреля, заявил, что его страна решила заморозить отношения с Венгрией в связи с ее позицией по Украине, – сообщает сайт Внешнеэкономические связи.

Сообщается, что Качиньский заявил: «Орбану нужен офтальмолог, чтобы увидеть Бучу. Восстановление отношений возможно только после смены оценок войны на Украине».

Напомним, что ранее Зеленский в интервью Bild посетовал на то, что один из европейских лидеров потребовал доказательств непричастности украинских спецслужб к событиям в украинской Буче. Он не стал называть имени этого лидера, отметив лишь, что это не канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом, многие сошлись во мнении, что речь идет именно о премьер-министре Венгрии Орбане.

Варшава, Иван Бабурин

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