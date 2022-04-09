российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 9 апреля 2022, 19:54 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Венгрия выступила за международное расследование трагедии в Буче

Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши в субботу, 9 апреля заявил, что его страна поддерживает идею независимого международного расследования событий в Буче, – сообщает агентство MTI.

Сообщается, что Хаваши сказал: «Премьер-министр Виктор Орбан, конечно, осуждает массовое убийство в Буче. Венгрия полностью поддерживает международное расследование, цель которого – выяснить, кто совершил кровопролитие».

Хаваши также процитировал премьер-министра Венгрии Орбана: «Я считаю, что все зверства должны быть расследованы. Гражданское население в любом случае необходимо защитить, а жестокое с ним обращение должно быть осуждено самым решительным образом, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика,