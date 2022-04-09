В Азовском море у Мариуполя пресечена попытка эвакуации боевиков «Азова»*

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в субботу, 9 апреля, рассказал, как удалось пресечь очередную попытку киевского режима эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка «Азов»* и иностранных наемников. Предыдущие акции вывоза их по воздуху вертолетами провалились.

Генерал-майор Игорь Конашенков рассказал следующее: «Вечером 8 апреля киевским режимом была предпринята новая безуспешная попытка эвакуации главарей украинских нацистов по морю. В темное время суток украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу. В 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт «Мариуполь». На требования российских пограничных кораблей выйти по международному каналу на связь, украинский сухогруз не отвечал, продолжая движение в направлении порта Мариуполь. Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная двумя пограничными сторожевыми кораблями по курсу движения судна, не привела к изменению курса и замедлению скорости движения сухогруза».

Представитель минобороны также сказал, что «во время движения к порту Мариуполь судно вело радиообмен, передавая сообщения: «Я – Маньяк, иду к тебе». При этом на берегу наблюдались сигнальные костры».

«Для блокирования движения судна-нарушителя с 22.53 до 23.30 кораблем Черноморского Флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части судна. После этого украинский сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков», – сообщил Конашенков.

«В результате огневого воздействия пострадавших среди членов экипажа на судне нет. Силами судовой команды возгорание потушено самостоятельно. После проведенного досмотра украинский сухогруз «Апачи» с экипажем конвоируется в порт Ейск», – рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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