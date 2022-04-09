Джонсон пообещал Зеленскому 120 единиц бронетехники, противокорабельные ракеты и 500 млн. долларов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 9 апреля, после встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о дополнительной военной и финансовой помощи, – сообщают СМИ.

По итогам встречи с Зеленским Борис Джонсон написал в twitter: «Сегодня я встретил своего друга президента Зеленского в Киеве в знак нашей непоколебимой поддержки народа Украины. Мы изложили новый пакет финансовой и военной помощи, который является свидетельством нашей приверженности борьбе его страны против варварской кампании России».

В свою очередь, в канцелярии британского премьер-министра сообщили: «Премьер-министр выделил новую военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, а также объявил о предоставлении кредитных гарантий на дополнительные 500 млн. долларов по линии Всемирного банка, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается незаконное нападение России».

Лондон, Иван Бабурин

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