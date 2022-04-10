Парламент Пакистана проголосовал за вотум недоверия премьер-министру

Национальная ассамблея Пакистана в ночь на воскресенье проголосовала за вынесенный оппозиционной коалицией вотум недоверия премьер-министру страны – Имран Хану. Большинство депутатов Национальной ассамблеи поддержали эту резолюцию, – сообщают СМИ.

Член Национальной ассамблеи Сардар Аяз Садик объявил, что 174 из 342 депутатов проголосовали за вотум недоверия главе кабмина Пакистана. Сообщается, что спикер нижней палаты Асад Каисер ушел в отставку.

Сообщается, что члены парламента от правящей партии «Пакистан техрик-и-инсаф» (Пакистанское движение за справедливость) в голосовании не участвовали.

Верховный суд Пакистана в четверг, 7 апреля, объявил, что действия вице-спикера нарушили конституцию страны и приказал Национальной ассамблее созвать заседание нижней палаты парламента в субботу и проголосовать по вотуму недоверия.

Теперь в соответствии с процедурами и правилами, нижняя палата парламента направит результаты вотума недоверия президенту страны для утверждения и разрешения начать процесс избрания нового премьер-министра.

Следует отметить, что в день, когда началась специальная военная операция (СВО) ВС РФ на Украине, 24 февраля состоялся визит премьер-министра Пакистана Имран Хана в Москву, а уже 28 марта коалиция оппозиционных партий подала в парламент вотум недоверия.

Исламабад, Иван Бабурин

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