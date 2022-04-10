Трамп заявил о возможном участии в следующих выборах президента США

Экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Северной Каролине в субботу, 9 апреля, заявил, что ему, возможно, в третий раз придется баллотироваться в президенты,– сообщает РИА Новости.

Трамп на встрече со сторонниками заявил: «Правда в том, что я дважды баллотировался и дважды побеждал, причем во второй раз результат был куда лучше. Сейчас нам, возможно, придется сделать это вновь». При этом, следует отметить, что официального объявления о планах Трампа на 2024 год не прозвучало.

Сообщается, что официальный старт кампании от экс-лидера США ожидается не ранее конца года, когда пройдут промежуточные выборы в конгресс.

Дональд Трамп продолжает обвинять действующую власть США в энергетическом кризисе и сложившейся ситуации на Украине.

«От энергетического кризиса до кризиса с насильственной преступностью, от катастрофы в Афганистане до катастрофы на Украине, все, что мы видим, является следствием этих ужасных, ужасных выборов, которые подтасовали», – заявил на встрече со сторонниками бывший президент США и в очередной раз повторил – «при моей администрации такого бы никогда не случилось».

Комментируя ситуацию на Украине, Трам заявил: «Если бы выборы в США (2020 года -прим.ред.) закончились с другим результатом, все эти люди, которые умирают, которые мертвы, которые были по-дикарски, чудовищно убиты, могли бы быть сегодня живы».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»