Столтенберг: НАТО будет наращивать свое присутствие на «восточном фланге»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в связи с растущей военной активностью России альянс разрабатывает новые планы размещения постоянных вооруженных сил на востоке, – сообщает The Sunday Telegraph.

В интервью британскому изданию Столтенберг сказал: «То, что мы наблюдаем сейчас, – это новая реальность, новая нормальность для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО. Я ожидаю, что лидеры стран НАТО примут решения по этому вопросу на саммите в Мадриде в июне. Сейчас мы попросили наших военачальников предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО».

Столтенберг также сказал, что в данный момент на восточных границах НАТО сосредоточено 40 тыс. солдат и их число будет расти, хотя до начала российской военной спецоперации на Украине их было в десять раз меньше.

Следует напомнить, что еще 24 марта генсек НАТО заявил, что в ответ на события на Украине альянс нарастит военное присутствие на море, суше и в воздухе, а также усилит системы ПВО, ПРО и киберобороны на своем восточном фланге на постоянной основе.

Кроме того, было анонсировано создание четырех дополнительных многонациональных боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Вашингтон, Иван Бабурин

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