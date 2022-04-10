В Россию с Украины возвращены четыре работника Росатома

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в воскресенье, 10 апреля, сообщила, что между Россией и Украиной произошел очередной обмен пленными, в ходе которого на родину были возвращены удерживаемые с 23 февраля четыре работника Росатома и российские военнопленные.

В Telegram-канал Москальковой вышло сообщение: «Вчера вечером состоялся очередной обмен российско-украинскими пленными. Среди них четыре сотрудника Росатома и наши доблестные военнослужащие. Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле».

Сообщается, что Росатом подтвердил возвращение в Россию четырех своих сотрудников, удерживавшихся на Украине.

Москва, Иван Бабурин

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