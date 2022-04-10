Минобороны РФ: Вооруженные Силы РФ уничтожили место базирования украинского нацбата с иностранными наемниками

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье, 10 апреля, сообщил, что прошедшей ночью были уничтожены штаб и место базирования одного из нацистских батальонов с иностранными наемниками.

На брифинге Конашенков сказал: «В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников».

Кроме того, представитель минобороны рассказал о том, что высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300.

Также российскими средствами противовоздушной обороны в ряде населенных пунктов были сбиты в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 86 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники», – сказал генерал-майор Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 436 беспилотных летательных аппаратов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1975 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»