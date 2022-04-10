В порту Мариуполя нацисты захватили два иностранных судна

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что отступающие из Мариуполя украинские националисты в порту захватили два иностранных судна: «Царевна» и «Леди Аугуста».

По словам Басурина, националисты удерживают экипажи этих судов в заложниках и ведут огонь с палуб из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

«Отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили два иностранных судна «Царевна» и «Леди Аугуста». Удерживая в заложниках экипажи судов, националисты «Азова»* ведут огонь с палуб из 120-мм минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия», – заявил Эдуард Басурин.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Донецк, Иван Бабурин

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