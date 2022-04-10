Путин и Лукашенко встретятся на космодроме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в День космонавтики, 12 апреля, посетят космодром Восточный, – сообщает РИА Новости

Дмитрий Песков сообщил: «Проведут там переговоры, по итогам которых дадут совместную пресс-конференцию».

Сообщается также, что лидеры обеих стран посмотрят, как продолжается строительство космодрома, наградят космонавтов, а также ответят на вопросы прессы. Кроме того сообщается, что на «Восточном» Путин планирует провести совещание по развитию Арктики.

Москва, Иван Бабурин

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