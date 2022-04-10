США планируют поставки систем береговой обороны Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон работает над вопросом предоставления Украине систем береговой обороны, а также изучает возможность подготовки украинских военных, – сообщают СМИ.

В интервью телекомпании CNN Салливан сказал: «Мы работаем с партнерами, чтобы попытаться предоставить Украине системы береговой обороны, которые бы они могли использовать для нейтрализации угроз в Черном море».

Вашингтон, Иван Бабурин

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