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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Воскресенье, 10 апреля 2022, 17:42 мск

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США планируют поставки систем береговой обороны Украине

Фото: pixabay.com

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон работает над вопросом предоставления Украине систем береговой обороны, а также изучает возможность подготовки украинских военных, – сообщают СМИ.

В интервью телекомпании CNN Салливан сказал: «Мы работаем с партнерами, чтобы попытаться предоставить Украине системы береговой обороны, которые бы они могли использовать для нейтрализации угроз в Черном море».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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