В Мариуполе с заблокированных нацистами иностранных судов эвакуировано 47 моряков

Народная милиция ДНР в воскресенье 10 апреля сообщила, что с заблокированных украинскими нацистами судов в порту Мариуполя эвакуировано сорок семь членов экипажей, – сообщает РИА Новости.

В Telegram-канале ведомства говорится: «С блокированных кораблей националистами «Азова»* в морском порту города Мариуполь военнослужащими России и ДНР эвакуированы 47 членов экипажей. Ими прикрывались как живым щитом».

В Народной милиции ДНР также сообщили, что в порту Мариуполя были деблокированы, в частности, члены экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины. Они не могли вовремя покинуть зону боевых действий из-за установленных украинскими националистами мин.

Ранее в этот день представитель ДНР Эдуард Басурин сообщал, что боевики захватили в Мариуполе два иностранных судна «Царевна» и «Леди Аугуста» и удерживают в их экипажи заложниках.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Донецк, Иван Бабурин

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