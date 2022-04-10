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Воскресенье, 10 апреля 2022, 20:20 мск

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На выборах президента Франции Макрон и Ле Пен набирают одинаковое количество голосов

Фото: страница МИД Франции в Твиттере

Первый тур президентских выборов проходит во Франции в воскресенье, 10 апреля. Данные по выборам на пост президента Франции по состоянию на 17 часов парижского времени сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на exit-poll.

При явке 65% действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 24%; Марин Ле Пен – 24%; Жан-Люк Меланшон – 19%; Эрик Земмур – 8%; Валери Пекресс -8%. Остальные кандидаты набирают в районе статистический погрешности.

Второй тур выборов президента Франции состоится 24 апреля.

Париж, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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