На выборах президента Франции Макрон и Ле Пен набирают одинаковое количество голосов

Первый тур президентских выборов проходит во Франции в воскресенье, 10 апреля. Данные по выборам на пост президента Франции по состоянию на 17 часов парижского времени сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на exit-poll.
При явке 65% действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 24%; Марин Ле Пен – 24%; Жан-Люк Меланшон – 19%; Эрик Земмур – 8%; Валери Пекресс -8%. Остальные кандидаты набирают в районе статистический погрешности.
Второй тур выборов президента Франции состоится 24 апреля.
Париж, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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