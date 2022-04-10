Минобороны РФ: Киев готовит очередные провокации с участием западных СМИ

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в воскресенье, 10 апреля, сообщил, что официальный Киев продолжает подготовку акций с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике с целью дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России и формирований ЛНР.

В частности, начальник НЦУО РФ рассказал, что в населенном пункте Раговка Киевской области планируется провести провокацию с организацией постановочных съемок поиска и вскрытия мест массового захоронения гражданских лиц, якобы убитых российскими военнослужащими.

«С целью придания большей достоверности данной провокации, к съемкам будут привлечены группа украинских судебно-медицинских экспертов и сотрудники национальной полиции», – сказал Михаил Мизинцев.

Предствитель минобороны России также сказал: «В город Кремянная Северодонецкого района заблаговременно прибыли и разместились в здании районной больницы репортеры зарубежных средств массовой информации для видеофиксации подготовленной ВСУ провокации с обстрелом, якобы российскими военнослужащими, автомобилей скорой помощи, перевозящих пациентов».

Генерал-полковник Мизинцев также обратил особое внимание на то, что в населенном пункте Белогоровка Попаснянского района неонацисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований народной милиции ЛНР.

«Такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», – заявил Михаил Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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