Путин поручил снизить административную нагрузку на бизнес

Президент Россия Владимир Путин поручил правительству России до 1 июня доложить о работе по снижению регуляторной и административной нагрузки на бизнес, – сообщается на сайте Кремля.

Сообщается, что доклад должен быть подготовлен до 1 июня, далее – раз в полгода. В перечне поручений говорится: «Правительству РФ совместно с правоохранительными органами и МЧС России обеспечить дальнейшее снижение регуляторной и административной нагрузки на бизнес»

Ответственными назначены: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, врио главы МЧС Александр Чуприян.

Москва, Иван Бабурин

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