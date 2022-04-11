Канцлер Австрии: Встреча с Путиным – не дружественный визит

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 11 апреля заявил, что встреча с Путиным не была дружественным визитом, – сообщают СМИ.

Кроме того австрийский канцлер сказал, что в ходе переговоров с Путиным дал понять, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться и что его самым важным посланием Путину было то, что война на Украине должна закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон, – сообщает Bloomberg.

Немецкая газета Kurier сообщает, что Нехаммер после встречи с Путиным заявил, что переговоры были открытыми и прямыми, но жесткими и что он, прежде всего, хотел обсудить гуманитарные вопросы.

Сообщается, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые продлились полтора часа, канцлер Австрии Карл Нехаммер вернулся в резиденцию австрийского посольства.

Москва, Иван Бабурин

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