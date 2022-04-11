Путин дал правительству РФ ряд социально-экономических поручений

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 апреля, ряд поручений правительству РФ и поставил задачу снизить в текущем году уровень бедности населения и его неравенства по доходам, – сообщается в документе, опубликованном на сайт Кремля.

В перечне поручений президента России правительству говорится: «Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам».

Глава государства дал правительству России еще ряд социально-экономических поручений:

– Дополнительно поддержать потерявших работу после 1 марта, в том числе через социальные контракты;

– Повысить доступность соцподдержки для семей, доход которых существенно упал после 1 марта;

– Рассмотреть вопрос о сдерживании роста стоимости проезда на общественном транспорте;

– Повысить планку дохода, ниже которого бизнес считается малым и средним, и дохода, ниже которого бизнес может платить налоги по упрощенной или патентной системе;

– Снизить до 15% страховые взносы малого и среднего бизнеса по любым зарплатам, а не только тем, что выше МРОТ;

– Проработать увеличение валютной наличности у транспортных компаний для оплаты расходов в других странах

– Рекомендовать губернаторам создать и лично возглавить оперативные штабы по обеспечению социально-экономического развития регионов.

В документе говорится, что доклад об исполнении президент России ждет до 15 июня, далее – ежеквартально. Ответственными за выполнение этих задач назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководители регионов.

Москва, Иван Бабурин

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