Путин дал правительству РФ ряд социально-экономических поручений

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 апреля, ряд поручений правительству РФ и поставил задачу снизить в текущем году уровень бедности населения и его неравенства по доходам, – сообщается в документе, опубликованном на сайт Кремля.
В перечне поручений президента России правительству говорится: «Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам».
Глава государства дал правительству России еще ряд социально-экономических поручений:
– Дополнительно поддержать потерявших работу после 1 марта, в том числе через социальные контракты;
– Повысить доступность соцподдержки для семей, доход которых существенно упал после 1 марта;
– Рассмотреть вопрос о сдерживании роста стоимости проезда на общественном транспорте;
– Повысить планку дохода, ниже которого бизнес считается малым и средним, и дохода, ниже которого бизнес может платить налоги по упрощенной или патентной системе;
– Снизить до 15% страховые взносы малого и среднего бизнеса по любым зарплатам, а не только тем, что выше МРОТ;
– Проработать увеличение валютной наличности у транспортных компаний для оплаты расходов в других странах
– Рекомендовать губернаторам создать и лично возглавить оперативные штабы по обеспечению социально-экономического развития регионов.
В документе говорится, что доклад об исполнении президент России ждет до 15 июня, далее – ежеквартально. Ответственными за выполнение этих задач назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководители регионов.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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