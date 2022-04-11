Минобороны РФ: Украинские боевики проводят карательные рейды и готовят новые провокации

Руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в понедельник, 11 апреля, заявил, что с целью выяснения, нет ли у местных жителей пророссийских взглядов, боевики украинской территориальной обороны проводят карательные рейды в Славянске.

Михаил Мизинцев также рассказал, что «боевики проверяют историю звонков с российскими номерами и сообщения в чатах с осуждением действующего режима, подписки на российские каналы, задержанных пытают и угрожают им, а также предлагают откупиться за $500 – $1000»

Кроме того, представитель российского минобороны рассказал о готовящейся провокации с участием иностранных спецслужб и СМИ.

«Под руководством британских спецслужб готовится новая постановка в Сумской области. В город Середина-Буда, находившийся ранее под контролем российских войск, приглашены для съемки представители украинских и западных СМИ, для сокрытия провокации в городе введен комендантский час, а из мест непосредственного проведения съемок местное население принудительно выселено», – сказал начальник НЦУО РФ.

Генерал-полковник Мизинцев также сообщил: «В Нижней Сыроватке под Сумами в один из подвалов стаскивают тела, которые будут представлены, как якобы жертвы российской армии. По замыслу «британских режиссеров» российские подразделения при отходе якобы массово убивали мирных жителей и глумились над ними, на самом деле российские войска ушли оттуда еще 20 марта – и такие события, если бы они произошли, не могли не стать за это время достоянием общественности».

«Сегодня на Украине по «дипломатическому коридору» через Германию и Польшу прибыли французские силы спецопераций с техническими экспертами жандармерии и МВД. Видимо, основными направлениями их деятельности станут сокрытие военных преступлений украинских силовиков и фабрикация обвинений в адрес российских военных», – заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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