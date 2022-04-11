Под Донецком готовится к окружению самая крупная группировка ВСУ

Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в понедельник, 11 апреля, заявил о подготовке к окружению самой мощной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), – сообщают СМИ.

Эдуард Басурин, в частности, сообщил: «Идет подготовка к окружению самой мощной группировки украинских войск. По предварительным данным, группировка оценивается от 90 до 100 тыс. штыков. Это самые боеспособные части, которые есть на данный момент на Украине. После блокирования данной группировки и, если они не сдадутся, полностью ее уничтожения Украина фактически теряет свою армию... и вопрос демилитаризации, можно будет сказать, решен на 90%».

По словам народной милиции ДНР, «группировка находится на территории от южнее Донецка до Славянска, на длину фронта около 200 км и глубиной до центральной Украины».

Донецк, Иван Бабурин

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