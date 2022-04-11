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Конфликт на Украине

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Понедельник, 11 апреля 2022, 20:36 мск

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Глава германской дипломатии призывает вооружать Украину

Бербок. Фото: pnn.de

Глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, 11 апреля, призвала страны Запада снабжать Украину тяжелым вооружением, – сообщает издание Politico.

Сообщается, что Бербок заявила следующее: «Нам ясно – Украине нужно больше военной техники, особенно тяжелого оружия. Ужас, который мы видим каждый день в войне России против Украины, сделал необходимость в таких поставках более чем ясным».

Поставка «тяжелого вооружения» подразумевает отправку танков, артиллерии или передовых систем ПВО, при этом Германия пока поставляет Украине оборонительное вооружение, такое как противотанковые ракеты, – отмечает Politico.

Люксембург, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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