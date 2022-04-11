Россия применила гиперзвуковой «Кинжал» для уничтожения командного пункта ВСУ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в понедельник, 11 апреля, заявил, что гиперзвуковым комплексом «Кинжал» уничтожен командный пункт украинских войск.

На брифинге Конашенков сказал: «Днем 11 апреля в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе».

Кроме того представитель минобороны РФ сообщил, что оперативно-тактической авиацией ВКС России за день поражены 42 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, две радиолокационных станции подсвета и наведения, склад горючего, а также 35 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Селидово Донецкой области уничтожены: украинская пусковая установка тактических ракет «Точка-У», две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружении и военной техники и до 40 украинских националистов. Также российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Синельниково Днепропетровской области сбит в воздухе истребитель Су-27 украинских воздушных сил», – также сказал на брифинге генерал-майор Конашеков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2132 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2028 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Иван Бабурин

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