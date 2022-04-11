Франция высылает шестерых российских дипломатов

МИД Франции в понедельник, 11 апреля, объявил персонами нон грата шестерых российских дипломатов.

МИД Франции заявил, что спецслужбы выяснили, что российские дипломаты действовали против национальных интересов Франции.



На сайте внешнеполитического ведомства Пятой республики говорится: «После очень продолжительного расследования Главное управление внутренней безопасности (DGSI) раскрыло в воскресенье, 10 апреля, тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории».



На такое решение Парижа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не изменит свою позицию по Украине из-за объявления российских дипломатов персонами нон грата во Франции.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «А сразу всех не объявляют в надежде, что мы позицию что ли изменим? Не изменим. А МИДу Франции я скажу: если бы вы хоть раз за 8 лет увязали бы исполнение Киевом минских соглашений даже с риском введения санкций, то добились бы мира и стабильности в Европе».

Париж, Иван Бабурин

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