МИД КНР призвал НАТО прекратить выступать с провокационными заявлениями

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь в ходе очередного брифинга для журналистов в понедельник, 11 апреля, призвал НАТО прекратить распространять дезинформацию о Китае, – сообщает Синьхуа.

В ответ на просьбу прокомментировать обвинения генерального секретаря НАТО Столтенберга в адрес Китая Чжао Лицзянь заявил, что «НАТО должна немедленно прекратить распространять дезинформацию и перестать делать провокационные заявления в адрес Китая, а также отказаться от конфронтационного подхода, основанного на проведении идеологических линий. По этому поводу Китай уже много раз делал НАТО строгое представление».

Представитель МИД КНР также заявил: «НАТО заявляет о себе как об «оборонительной организации», но на самом деле постоянно провоцирует конфронтацию и беспорядки. Альянс требует от других стран соблюдения базовых норм международных отношений, но при этом самовольно развязывает войны против суверенных государств и подвергает их варварским бомбардировкам, что приводит к гибели и перемещению ни в чем не повинных гражданских лиц».

«НАТО продолжает прорываться в новые регионы и на новые территории и подстрекать к «новой холодной войне», основанной на блоковой конфронтации. Международное сообщество должно быть предельно бдительным и решительно противостоять этому», – сказал Чжао Лицзянь.

«НАТО разрушила порядок в Европе. Альянс должен прекратить свои попытки дестабилизировать Азию и весь мир», – заявил на брифинге китайский дипломат.

Пекин, Иван Бабурин

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