В Европе объявлена охота за российскими «санкционными» активами

Европейское полицейское агентство Европол в понедельник, 11 апреля, заявило о начале операции «Оскар», заключающейся в помощи странам ЕС в обнаружении российских активов, попадающих под санкции, – сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт организации.

В релизе Европола говорится: «Европол совместно с государствами-членами ЕС, Евроюстом и Frontex (пограничное агентство ЕС) начал операцию «Оскар» для поддержки финансовых расследований государств-членов ЕС, направленных против преступных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями в связи с российским вторжением на Украину».

«Операция направлена ​​на поддержку уголовных расследований, проводимых европейскими странами в связи с обходом торговых и экономических санкций, введенных ЕС на фоне спецоперации РФ на Украине», – также сообщается в релизе Европола.

Отмечается, что операция «Оскар» продлится не менее года и будет включать в себя ряд отдельных расследований.

Киев, Иван Бабурин

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