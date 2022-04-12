МИД России: Евросоюз отрекся от миротворческих идеалов

Министерство иностранных дел РФ выпустило заявление в связи с высказываниями главы евродипломатии Жозепа Борреля по итогам его визита на Украину.

В заявлении российского МИДа говорится: «Заявление Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля, сделанное им в соцсетях по итогам визита на Украину, что «эта война будет выиграна на поле боя», отчетливо подтверждает, что Евросоюз образца 2022 года окончательно отрекся от миротворческих идеалов своих отцов-основателей, которые стремились к тому, чтобы новая война в Европе была «немыслимой и невозможной». Теперь «миролюбивый» Евросоюз обещает довести объем военной помощи Киеву до 1,5 млрд. евро».

«На глазах всего мира ЕС перерождается в милитаризованный и агрессивный инструмент внешней экспансии. Сообразно многовековым «европейским ценностям» ведет очередной «натиск на восток Так Запад реализует стремление к безграничному глобальному доминированию над теми, кого на генетическом уровне считает хуже себя», – говорится в заявлении МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство также обвинило Евросоюз в лицемерии, рассказав, что «содействие Киеву, чтобы помочь украинским неонацистам и дальше безнаказанно убивать людей, оказывается по линии «Европейского фонда мира».

«Об истинных ценностях «просвещенного Запада» свидетельствует широкое использование есовскими политиками нацистского лозунга «Слава Украине» – кальки с приветствия, использовавшегося в нацистской Германии», – говорится в опубликованном Заявлении.

В заключении документа МИД России сказано следующее: «Из есовского лексикона пропали тезисы о необходимости политического решения, в поддержку переговоров. Понятно почему: политическое решение будет мешать их главной цели – продолжению прокси-войны до последнего украинца».

Москва, Иван Бабурин

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