Макрон не едет в Киев, потому что не хочет «следовать веяниям моды»

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 12 апреля, заявил, что на данном этапе не планирует посещать украинскую столицу, так как подобный визит сейчас не принесет конкретных результатов, – сообщает Le Figaro.

Как пишет французское издание, французский президент сказал, что «не собирается пока что посещать Киев, так как не хочет идти на поводу у моды».

Напомним, что накануне Макрон в интервью телеканалу BFMTV сказал, что не поедет в Киев, пока не будет реальной перспективы организовать диалог президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Париж, Иван Бабурин

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