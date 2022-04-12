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NewDayNews.ru

Вторник, 12 апреля 2022, 19:57 мск

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Макрон не едет в Киев, потому что не хочет «следовать веяниям моды»

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 12 апреля, заявил, что на данном этапе не планирует посещать украинскую столицу, так как подобный визит сейчас не принесет конкретных результатов, – сообщает Le Figaro.

Как пишет французское издание, французский президент сказал, что «не собирается пока что посещать Киев, так как не хочет идти на поводу у моды».

Напомним, что накануне Макрон в интервью телеканалу BFMTV сказал, что не поедет в Киев, пока не будет реальной перспективы организовать диалог президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Париж, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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