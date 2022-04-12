Пентагон: Мы хотим победы Украины

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе телефонного брифинга для международной прессы во вторник, 12 апреля, заявил, что военное ведомство США хочет добиться победы Украины, – сообщает ТАСС.

Кирби, в частности, заявил журналистам следующее: «Мы хотим победы Украины. Мы хотим видеть Украину суверенной, целостной, и чтобы на всей ее территории не было российских войск. Но как сделать это – это вопрос к мистеру Зеленскому и украинскому правительству. Мы уважаем его лидерство и его военных. Мы не имеем возможности диктовать Зеленскому, какой именно должна быть победа Украины».

Напомним, это не первое подобной заявление офциального представителя Пентагона. Так, 8 апреля на очередном брифинге Кирби заявил, что США хотят увидеть, как Россия потерпит поражение в ходе своей специальной военной операции на Украине.

«Мы хотим увидеть, как господин Путин и российская армия проиграют эту битву на территории Украины», – заявил тогда Кирби журналистам..

Вашингтон, Иван Бабурин

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