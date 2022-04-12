Макрон и Ле Пенн выступили за увеличение президентского срока до семи лет

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею своего оппонента на выборах Марин Ле Пен о восстановлении семилетнего срока полномочий главы государства, – сообщает телеканал BFM TV.

По мнению Макрона, семилетний президентский срок – необходимое время для действий в качестве президента. В свою очередь Марин Ле Пен считает, что в таком случае глава государства должен избираться только один раз.

Как сообщает BFM TV, во время поездки в Эльзас Макрон заявил: «Да, я скорее поддерживаю семилетний срок. Сможет ли одно и то же лицо переизбираться на тот же период, должен решать народ».

Ранее 12 апреля Ле Пен предложила возобновить действовавший до 2000 года семилетний срок полномочий президента. На данный же момент во Франции глава государства избирается сроком на пять лет и не может находиться на этой должности более двух сроков подряд.

Свое предложение Ле Пен обосновала следующим образом: «Для оживления демократии я предлагаю установить невозобновляемый семилетний срок, который восстановит престиж президентской функции и способность лидера страны к долгосрочным действиям, освободив его от обязанности вести постоянную избирательную кампанию».

Во Франции сейчас проходят выборы нового президента. Первый тур состоялся 10 апреля. По его итогам, Макрон набрал 27,84% голосов, а Ле Пен – 23,15%. Второй тур пройдет 24 апреля.

Париж, Иван Бабурин

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