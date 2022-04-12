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NewDayNews.ru

Вторник, 12 апреля 2022, 21:31 мск

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Президент Азербайджана Алиев: Мандат Минской группы ОБСЕ может считаться недействительным

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании с правительством, посвященном итогам первого квартала во вторник, 12 апреля, заявил, что мандат Минской группы ОБСЕ, выполнявшей посредническую миссию в урегулировании карабахского конфликта, де-факто может считаться недействительным.

Президент Азербайджана, в частности, сказал: «До второй карабахской войны Минская группа действовала 28 лет, и страны-сопредседатели за эти годы совершили, наверное, сотни визитов в Азербайджан и Армению. Результат налицо – ноль. Азербайджан сам решил этот конфликт, решил военно-политическим путем. Выданный Минской группе мандат на разрешение конфликта хотя де-юре и находится в силе, де-факто может считаться недействительным».

Баку, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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