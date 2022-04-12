Захарова – Штайнмайеру: Диктатура либерализма, неонацизм, культура отмены – это нормально?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 12 апреля отреагировала на заявление президента ФРГ Штайнмайера о том, что «возвращение к нормальным отношениям с Россией невозможно, пока у власти находится президент Путин».
В своем телеграм-канале Захарова написала: «Возвращение к «нормальности» с Россией при Путине невозможно – президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Смена пола детям, десятки «гендеров», средний род человека, родитель А и родитель Б, легализация наркотиков, диктатура либерализма, неонацизм, культура отмены, виртуализация жизни – вот это что ли «нормальность»?
Отметим, что во вторник, 12 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер Штайнмайер во время своего визита в Польшу назвал невозможной нормализацию отношений с Россией при президенте Владимире Путине.
Радио MDR передало слова Штайнмайера: «По моему мнению, ясно одно: при Путине не может быть возврата к нормальной жизни с Россией».
Обратим внимание, что по данным немецкого издания Bild сегодня Киев отказал президенту ФРГ в визите и встрече с Зеленским по причине «тесных связей с Москвой».
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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