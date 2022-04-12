Минобороны РФ: Киев полностью блокировал Ирпень для проведения фейковых съемок

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник, 12 апреля, заявил, что киевские власти под патронажем стран коллективного Запада во главе с США продолжают сбор псевдодоказательств виновности России и организовывают для этого постановочные съемки.

На брифинге Михаил Мизинцев сказал: «В Ирпене с 06:00 12 апреля 2022 г. до 09:00 15 апреля 2022 г. вводится комендантский час и полная блокада города, при этом въезд в данный период будет разрешен только представителям силовых структур и «непонятным» волонтерам. Достоверно установлено, что этот период времени будет использован Киевом для проведения провокации с организацией циничных постановочных съемок и дальнейшим раскручиванием фейка западными СМИ. Нам об этом уже известно, поэтому заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад».

«Киевский режим в очередной раз показывает свою истинную преступную сущность, а также полное пренебрежение всеми нормами международного гуманитарного права», – заявил начальник НЦУО России.

Москва, Иван Бабурин

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