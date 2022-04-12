МИД КНР: США и НАТО довели российско-украинское противостояние до предела

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на ежедневном брифинге во вторник, 12 апреля, заявил, что ситуация вокруг Украины продемонстрировала, на что Соединенные Штаты пойдут в погоне за гегемонией и запугиванием, – сообщает Синьхуа.

Чжао Лицзянь заявил: «Причинно-следственные связи того, как украинский вопрос превратился в то, чем он является сегодня, очень ясны – действия возглавляемой Соединенными Штатами НАТО постепенно довели российско-украинское противостояние до предела».

«Соединенные Штаты не только не предпринимают реальные действия для того, чтобы разрядить обстановку, но и, наоборот, непрерывно подливают масла в огонь, нагнетая напряженность, вынуждая другие страны выбирать чью-либо сторону и создавая сковывающий эффект «свой-чужой», – сказал китайский дипломат.

Официальный представитель МИД КНР также отметил, что «Соединенные Штаты распространяют дезинформацию, чтобы очернить Китай, и искажают ответственную позицию Китая по содействию мирным переговорам, пытаясь переложить вину и подстрекая к конфронтации с тем, чтобы извлечь выгоду из сложившейся ситуации и найти пространство для осуществления своего заговора по «одновременному подавлению Китая и России».

«Под предлогом демократии, свобод и прав человека США провоцируют «цветные революции» или применяют иные маневры, которые, в свою очередь, вызывают региональные конфликты, вплоть до военных действий против других стран. Усугубляя напряженную ситуацию с безопасностью в регионе и во всем мире, США стремятся к извлечению значительной экономической выгоды и достижению геополитического преимущества», – указал китайский дипломат.

Также Чжао Лицзянь отметил следующее: «Соединенные Штаты избирательны в применении норм международного права и международного порядка. Афишируемый ими «порядок, основанный на правилах», по сути, является правилами, которые устраивают их приспешников».

«Соединенным Штатам следует трезво оценивать международное общественное мнение, в том числе, общественное мнение граждан Китая. США необходимо как можно скорее отказаться от менталитета времен холодной войны и игры с нулевой суммой, отказаться от своего устаревшего представления о стремлении к абсолютной безопасности за счет безопасности других стран и вернуться на путь отстаивания международной беспристрастности и справедливости», – резюмировал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Пекин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»