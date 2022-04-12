Более 1000 военнослужащих ВСУ сдались в плен в Мариуполе

Около 400 раненых и более 800 здоровых военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие и сдались ВС Российской Федерации и народной милиции ДНР, – сообщают СМИ со ссылкой на телеграм-канал военкора ВГТРК Александра Сладкова

В своем телеграм-канале Сладков написал: «300 раненых, 90 не способных передвигаться самостоятельно. Здоровых, может быть, более 800. Если все завершится по плану, оборона, устроенная ВСУ на Металлургическом комбинате им Ильича падет. Это результат общей работы силовиков и спецслужб в Мариуполе. Тогда остается «Азовсталь» с нацистами».

По данным военных ДНР, капитуляция остатков 36-й бригады морской пехоты ускоряет конец группировки ВСУ в Мариуполе. Пленные украинцы поступают в распоряжение МГБ и МВД Донецкой Народной Республики.

Мариуполь, Иван Бабурин

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